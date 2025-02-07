Klavdia Petrivna переспівала хіти фаворитів Нацвідбору-2025: журі конкурсу відреагувало

Артисти представили свої інтерпретації пісень Маші Кондратенко - "No Time to Cry" та FIЇNKA - "Культура".

Вони зберегли ліричну атмосферу композиції No Time to Cry, тоді як пісню FIЇNKA наповнили більшою динамікою, надавши їй звучання, що нагадує стиль творчості загадкової артистки.

На переспів пісень відреагували співачки-фіналістки Нацвідбору-2025.

"Ватра", - написала FIЇNKA.

"Ну мої", - додала Кондратенко.

Однією з тих, хто не зміг оминути кавери, стала член журі Національного відбору Катерина Павленко.

Вона впевнена, що Клавдії та Ості точно є місце на конкурсі.

"Хочу побачити вас на Нацвідборі. Разом, окремо - як завгодно. А ще краще - на Євробаченні", - висловила думку знаменитість.

Як відреагували українці

Юзери особливо оцінили кавер на "Культуру". Вони діляться, що просто в захваті від виконання пісні FIЇNKA.

Але мене розриває від "Культури"

"Культура" топ

Чому ця варіація "Культура" мені подобається більше ???

Тільки в такому виконанні готова слухати вічно!!

"Культура" зазвучала просто неймовірно

Де і коли дивитися фінал Нацвідбору

У суботу, 8 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору, і українці дізнаються, хто поїде представляти Україну на Євробаченні цього року.

О 18:00 стартує трансляція передшоу, яке вестиме Анна Тульєва. Вона поділиться подробицями про підготовку до конкурсу та покаже глядачам закулісся шоу.

Основна частина Нацвідбору розпочнеться о 18:30, а ведучими будуть Марія Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.