Klavdia Petrivna переспівала хіти фаворитів Нацвідбору-2025: журі конкурсу відреагувало

Співачка Klavdia Petrivna у парі з колегою OSTY виконала кавери на конкурсні пісні двох фіналістів Національного відбору на Євробачення 2025.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Артисти представили свої інтерпретації пісень Маші Кондратенко - "No Time to Cry" та FIЇNKA - "Культура".
Вони зберегли ліричну атмосферу композиції No Time to Cry, тоді як пісню FIЇNKA наповнили більшою динамікою, надавши їй звучання, що нагадує стиль творчості загадкової артистки.
На переспів пісень відреагували співачки-фіналістки Нацвідбору-2025.
Однією з тих, хто не зміг оминути кавери, стала член журі Національного відбору Катерина Павленко.
Вона впевнена, що Клавдії та Ості точно є місце на конкурсі.
"Хочу побачити вас на Нацвідборі. Разом, окремо - як завгодно. А ще краще - на Євробаченні", - висловила думку знаменитість.
Юзери особливо оцінили кавер на "Культуру". Вони діляться, що просто в захваті від виконання пісні FIЇNKA.
У суботу, 8 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору, і українці дізнаються, хто поїде представляти Україну на Євробаченні цього року.
О 18:00 стартує трансляція передшоу, яке вестиме Анна Тульєва. Вона поділиться подробицями про підготовку до конкурсу та покаже глядачам закулісся шоу.
Основна частина Нацвідбору розпочнеться о 18:30, а ведучими будуть Марія Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.