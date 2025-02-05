Фіналістка Нацвідбору розсекретила, яку просту пораду дала їй Тіна Кароль

Дар'я Ремез із гурту Future Culture, який цього року вперше бере участь у Нацвідборі на Євробачення-2025 і виступить під номером "4" у фіналі, зізналася, яку просту пораду їм дала музична продюсерка Тіна Кароль.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Попри те, що відома співачка не знала про існування проекту Future Culture до Нацвідбору, вона одразу ж підтримала молодих артистів.

"Тіна нам говорила, що дуже рада, що ми прийшли, що ми відправили пісню, тому що вона взагалі не знала, як і багато хто, що ми існуємо. Вона рада, що ми заявили про себе. І просто говорила: "Продовжуйте, у вас усе виходить, просто розслабтеся". Насправді ж, коли ти приходиш і хочеш проявити себе на повну, а ти не звик до камер, до великої сцени", - зазначила Ремез.

За словами фіналістки Нацвідбору, Кароль дуже підтримувала гурт Future Culture. А також дала пораду - просто розслабитися і бути собою.

"Ми вміємо імпровізувати, вміємо дуже цікаві музичні речі робити, але коли потрібно щось показати конкретне - це було для нас цікавим досвідом. І вона просто казала нам розслабитися, і все вийшло. Це тотальна така підтримка", - зазначила Дар'я Ремез.



Гурт Future Culture (фото: instagram.com/futurecultureua)

До слова, Тіна Кароль вперше є музичним продюсером Національного відбору на Євробачення-2025, фінал якого відбудеться вже цієї суботи, 8 лютого.

Усі учасники Нацвідбору підкреслюють, що, попри зайнятість, безліч проєктів і виступів, відома артистка кожному дає слушні поради щодо конкурсної пісні та номера.

Так, Влад Шериф розповів, що Кароль попросила внести деякі правки, після яких пісня зазвучала інакше.

Маші Кондратенко артистка порадила додати дитячий хор на приспіви, щоб підсилити пісню.

Співачка FIЇNKA, яка стала 10-ю фіналісткою Нацвідбору, розповіла, що Кароль підтримала її, коли її звинуватили в нібито плагіаті.