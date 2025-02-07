Klavdia Petrivna перепела хиты фаворитов Нацотбора-2025: жюри конкурса отреагировало

Певица Klavdia Petrivna в паре с коллегой OSTY исполнила каверы на конкурсные песни двух финалистов Национального отбора на Евровидение 2025.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Артисты представили свои интерпретации песен Маши Кондратенко - "No Time to Cry" и FIЇNKA - "Культура".
Они сохранили лирическую атмосферу композиции No Time to Cry, тогда как песню FIЇNKA наполнили большей динамикой, придав ей звучание, напоминающее стиль творчества загадочной артистки.
На перепев песен отреагировали певицы-финалистки Нацотбора-2025.
Одной из тех, кто не смог обойти каверы, стала член жюри Национального отбора Екатерина Павленко.
Она уверена, что Клавдии и Ости точно есть место на конкурсе.
"Хочу увидеть вас на Нацотборе. Вместе, отдельно - как угодно. А еще лучше - на Евровидении", - высказала мнение знаменитость.
Юзеры особенно оценили кавер на "Культуру". Они делятся, что просто в восторге от исполнения песни FIЇNKA.
В субботу, 8 февраля, состоится финал Нацотбора, и украинцы узнают, кто поедет представлять Украину на Евровидении в этом году.
В 18:00 стартует трансляция предшоу, которое будет вести Анна Тульева. Она поделится подробностями о подготовке к конкурсу и покажет зрителям закулисье шоу.
Основная часть Нацотбора начнется в 18:30, а ведущими будут Мария Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.