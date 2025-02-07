Klavdia Petrivna перепела хиты фаворитов Нацотбора-2025: жюри конкурса отреагировало

Артисты представили свои интерпретации песен Маши Кондратенко - "No Time to Cry" и FIЇNKA - "Культура".

Они сохранили лирическую атмосферу композиции No Time to Cry, тогда как песню FIЇNKA наполнили большей динамикой, придав ей звучание, напоминающее стиль творчества загадочной артистки.

На перепев песен отреагировали певицы-финалистки Нацотбора-2025.

"Ватра", - написала FIЇNKA.

"Ну мои", - добавила Кондратенко.

Одной из тех, кто не смог обойти каверы, стала член жюри Национального отбора Екатерина Павленко.

Она уверена, что Клавдии и Ости точно есть место на конкурсе.

"Хочу увидеть вас на Нацотборе. Вместе, отдельно - как угодно. А еще лучше - на Евровидении", - высказала мнение знаменитость.

Как отреагировали украинцы

Юзеры особенно оценили кавер на "Культуру". Они делятся, что просто в восторге от исполнения песни FIЇNKA.

Але мене розриває від "Культури"

"Культура" топ

Чому ця варіація "Культура" мені подобається більше ???

Тільки в такому виконанні готова слухати вічно!!

"Культура" зазвучала просто неймовірно

Где и когда смотреть финал Нацотбора

В субботу, 8 февраля, состоится финал Нацотбора, и украинцы узнают, кто поедет представлять Украину на Евровидении в этом году.

В 18:00 стартует трансляция предшоу, которое будет вести Анна Тульева. Она поделится подробностями о подготовке к конкурсу и покажет зрителям закулисье шоу.

Основная часть Нацотбора начнется в 18:30, а ведущими будут Мария Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.