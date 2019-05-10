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Свадьба Потапа и Каменских: появились новые подробности

STYLERЖизнь    10.05.2019 - 17:03
Свадьба Потапа и Каменских: появились новые подробности
Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Инсайдер рассказал подробности о предстоящей свадьбе звезд

Свадьба Потапа и Насти Каменских, по слухам, должна состояться 23 мая. Теперь стали известны подробности грядущего торжества. Об этом сообщает Clutch.

По словам инсайдера, на звездной свадьбе будет также присутствовать бывшая жена Потапа Ирина Горовая. Кроме того, она будет не просто гостем, а выступит в качестве свидетельницы.

Также известно, что Потап и Настя после торжества в тот же день отправятся на медовый месяц, который продлится до 3 июня. Инсайдер также сообщил, что перед торжественным мероприятием, Потап и Настя усилили режим своим тренировок.

Этим объясняется и недавнее преображение Потапа, который за последние недели еще сильнее похудел.

Свадьба Потапа и Каменских: появились новые подробности

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что дуэту "Потап и Настя" исполнилось 13 лет. Все это время ходили слухи о романе Потапа с Каменских. Сейчас артисты поставили на паузу свой проект, но Потап является автором хитов сольного проекта NK, а также продюcером.

Напомним, что свой 38 день рождения Потап провел в тренажерном зале вместе с Настей Каменских, которая опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что астрологи предсказали судьбу брака Потапа и Каменских. При этом астрологи и гадалки считают, что Потап и Настя выбрали не самую удачную дату для бракосочетания.

Мы также писали о том, что в пресс-службе Насти Каменских прокомментировали информацию о свадьбе с Потапом.

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