Класний тандем: Каменських підтвердила чутки про весілля з Потапом (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Настя Каменських не хоче, щоб на весіллі були журналісти

Настя Каменських і Потап напівнатяками коментують журналістам чутки про своє майбутнє весілля, яка нібито має відбутися 23 травня у Києві. Відома українська співачка, щойно повернувшись з Туреччини, все ж підтвердила журналістам "Зірковий шлях" цю інформацію.

Артистка виступила разом із групою ZBS Band, які нещодавно презентували свій дебютний альбом, в одному з столичних клубів. Настя "запалила" з музикантами на одній сцені.

Вечірку, до речі, відвідав і Потап, однак він стояв осторонь та з журналістами не спілкувався.

Фото: скріншот

Вже після концерту Каменських зазначила, що каже про своє приватне життя настільки, наскільки хоче, щоб про це знали.

"З Олексієм у нас дуже-дуже класний вийшов тандем. Спочатку ми створили групу, яка стала дуже успішною. Потім, навіть коли ми поставили дует на паузу, ми продовжували створювати. І Олексій мені дуже допомагає, і я його підтримую", - сказала Настя.

Потім співачка неоднозначно сказала, що всі відповіді на питання про весілля можна знайти в її останньому кліпі на пісню "Обіцяю", в якому на Каменських в кінці ролика весільна сукня.

"Це пісня з глибин душі і серця. Як посвячення людині, де я обіцяю, що буду завжди з тобою, підтримувати тебе", - розповіла Каменських.

Фото: скріншот

При цьому Настя додала, що на весілля запрошувати пресу не збирається, тому що ця подія дуже інтимна.

"Я б не хотіла бачити журналістів. Як мені здається, це коли жінка народжує, і ти не хочеш ззняти цей момент, коли голівка звідти з'являється. Тобто для мене це такий інтимний момент", - зізналася Каменських.

Відео: YouTube / Канал Україна

Як повідомлялося раніше, в мережі вже показали листівку-запрошення на весільну вечірку 23 травня.

Також ми писали про те, що за чутками Каменських і Потап після церемонії одруження збираються вирушити у весільну подорож.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі нові подробиці про весілля Насті Каменських і Потапа.