"Киевстар" вносити зміни до одного з тарифів: що чекає на абонентів

У чому суть змін

Головна зміна полягає в новому підході до тарифікації вихідних дзвінків. З 11 вересня вартість кожної хвилини розмови буде нараховуватися за першу секунду. Це означає, що навіть якщо ви розмовляли лише кілька секунд, з вас буде списана вартість цілої хвилини.

Чому відбуваються зміни

Оператор пояснює, що такі зміни можуть зробити систему тарифікації більш прозорою для абонентів. Крім того, нові умови, за словами "Київстару", відповідають сучасним потребам користувачів та тенденціям ринку.

Як це вплине на користувачів

Для більшості абонентів, які використовують тариф "SIM для пристроїв" для інтернету або інших не голосових послуг, зміни будуть незначними. Однак, якщо ви активно використовуєте SIM-карту для голосових дзвінків, варто врахувати, що вартість ваших рахунків може дещо зрости.