"Київстар" змінює умови: важлива послуга стане платною

Мобільний оператор “Київстар” з 10 вересня 2024 року вносить суттєві зміни до своєї продуктової лінійки. Одним з найпомітніших нововведень стане перехід популярної послуги "Повідомити мене" на платну основу. Замість неї буде запропоновано нову послугу під назвою "На зв'язку".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу компанії Kyivstar .

Що таке послуга "Повідомити мене" і чому вона була популярною?

Послуга "Повідомити мене" дозволяла абонентам “Київстар” безкоштовно отримувати SMS-повідомлення про завершення розмови іншого абонента. Це було особливо зручно в ситуаціях, коли абонент був недоступний, і хотів зв'язатися з ним пізніше.

Завдяки цій послузі багато користувачів могли оперативно передзвонювати і не гаяти часу на очікування.

Чому “Київстар” вирішив зробити послугу платною?

Компанія пояснює своє рішення поточною економічною ситуацією та енергетичною кризою в країні. За словами представників Київстару, перехід на платну модель є вимушеним кроком, спрямованим на оптимізацію витрат та забезпечення стабільності роботи мережі.

Крім того, з 1 вересня оновляться деякі архівні тарифні плани із підвищенням вартості, але з розширенням послуг для абонентів.

Що являє собою нова послуга "На зв'язку"?

Замість безкоштовних SMS-повідомлень, абонентам буде запропоновано нову послугу "На зв'язку". Вартість цієї послуги становитиме 0,33 гривень на день для підписників або 10 гривень на місяць для контрактних користувачів.

Функціонально вона буде схожа на попередню послугу, дозволяючи отримувати повідомлення про завершення розмови. Однак ключова відмінність полягає в тому, що за неї потрібно буде платити.