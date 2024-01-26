Київстар звернувся до українців із важливою інформацією, яка допоможе їм зберегти гроші

Київстар застерігає своїх абонементів від дзвінків шахраїв, які представляються операторами компанії та намагаються вивідати персональні дані, аби отримати доступ до банківських рахунків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Київстару у Facebook.

Що треба знати про шахрайську схему

"Уявіть, вам телефонують із невідомого номера, представляючись співробітником оператора. Співрозмовник пропонує отримати додаткові послуги, перемкнутися на кращий стандарт зв’язку тощо. Для цього вас просять назвати код із попередньо надісланого SMS чи останні цифри номера, з якого вам через хвилину телефонують. Так роблять лише шахраї", - застерігають українців у компанії Київстар.

У компанії наголосили, що їхні оператори ніколи не телефонують абонентам із проханням назвати персональні дані, коди із SMS-повідомлень, дані банківської картки або паролі.

Якщо ви отримали подібний дзвінок:

негайно кладіть слухавку

не називайте одноразові паролі із SMS

не повідомляйте дані про вхідні дзвінки незнайомцям

якщо до вас звернулись у месенджерах, припиніть спілкування

зателефонуйте на нашу гарячу лінію та повідомте номер шахрая

"Будьте пильними і дбайте про свою безпеку", - кажуть у Київстарі.

Оператори Київстару не телефонують до своїх клієнтів (фото: facebook.com/kyivstar)

Які діє шахрайська схема

Цю схему застосовують шахраї, прикриваючись й іншими мобільними операторами. Так, у вересні 2023 року у жительки Чернігова зловмисники вкрали з рахунків 51 тис. гривень. Вони зателефонували їй та повідомили, що у місті будуть технічні проблеми зі зв'язком, і якщо вона хоче перейти у режим роумінгу, то треба назвати код із СМС-повідомлення. Це дало доступ до банківського рахунку жінки.

Експерти наголошують, що зловмисники можуть вигадувати різні правдоподібні історії. Втім, якщо вас дійсно зацікавила інформація, яку вони вам озвучили, краще завершити телефонну розмову та перевірити інформацію на сайті оператора чи самостійно зателефонувати у службу підтримки.