"Киевстар" вносит изменения в один из тарифов: что ждет абонентов

"Киевстар", один из ведущих операторов мобильной связи в Украине, объявил об обновлении условий тарификации для абонентов тарифа подписки "SIM для устройств". Изменения вступят в силу с 11 сентября 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании Kyivstar.
Главное изменение заключается в новом подходе к тарификации исходящих звонков. С 11 сентября стоимость каждой минуты разговора будет начисляться в первую секунду. Это значит, что даже если вы говорили всего несколько секунд, с вас будет списана стоимость целой минуты.
Оператор объясняет, что такие изменения могут сделать систему тарификации более прозрачной для абонентов. Кроме того, новые условия, по словам "Киевстара", отвечают современным потребностям пользователей и тенденциям рынка.
Для большинства абонентов, использующих тариф "SIM для устройств" для интернета или других неголосовых услуг, изменения будут незначительными. Однако, если вы активно используете SIM-карту для голосовых звонков, следует учесть, что стоимость ваших счетов может несколько увеличиться.
Напомним, что "Киевстар" меняет условия относительно важной услуги, которая станет платной.
А еще мы писали, что Киевстар сделал важное заявление для украинцев, которое поможет сохранить деньги.