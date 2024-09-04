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"Киевстар" вносити зміни до одного з тарифів: що чекає на абонентів

Середа 04 вересня 2024 16:30
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"Киевстар" вносити зміни до одного з тарифів: що чекає на абонентів "Київстар" переходитиме на посекундну тарифікацію для "SIM для пристроїв" (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

"Київстар", один з провідних операторів мобільного зв'язку в Україні, оголосив про оновлення умов тарифікації для абонентів тарифу передплати "SIM для пристроїв". Зміни набудуть чинності з 11 вересня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пресс-службу компанії Kyivstar.

У чому суть змін

Головна зміна полягає в новому підході до тарифікації вихідних дзвінків. З 11 вересня вартість кожної хвилини розмови буде нараховуватися за першу секунду. Це означає, що навіть якщо ви розмовляли лише кілька секунд, з вас буде списана вартість цілої хвилини.

Чому відбуваються зміни

Оператор пояснює, що такі зміни можуть зробити систему тарифікації більш прозорою для абонентів. Крім того, нові умови, за словами "Київстару", відповідають сучасним потребам користувачів та тенденціям ринку.

Як це вплине на користувачів

Для більшості абонентів, які використовують тариф "SIM для пристроїв" для інтернету або інших не голосових послуг, зміни будуть незначними. Однак, якщо ви активно використовуєте SIM-карту для голосових дзвінків, варто врахувати, що вартість ваших рахунків може дещо зрости.

Нагадаємо, що “Київстар” змінює умови щодо важливої ​​послуги, яка стане платною.

А ще ми писали, що “Київстар” зробив важливу заяву для українців, яка допоможе зберегти гроші.

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Київстар послуги Тарифи Мобільний трафік
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