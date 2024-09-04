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"Киевстар" вносит изменения в один из тарифов: что ждет абонентов

Среда 04 сентября 2024 16:30
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"Киевстар" вносит изменения в один из тарифов: что ждет абонентов "Киевстар" будет переходить на посекундную тарификацию для "SIM для устройств" (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

"Киевстар", один из ведущих операторов мобильной связи в Украине, объявил об обновлении условий тарификации для абонентов тарифа подписки "SIM для устройств". Изменения вступят в силу с 11 сентября 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании Kyivstar.

В чем суть перемен

Главное изменение заключается в новом подходе к тарификации исходящих звонков. С 11 сентября стоимость каждой минуты разговора будет начисляться в первую секунду. Это значит, что даже если вы говорили всего несколько секунд, с вас будет списана стоимость целой минуты.

Почему происходят изменения

Оператор объясняет, что такие изменения могут сделать систему тарификации более прозрачной для абонентов. Кроме того, новые условия, по словам "Киевстара", отвечают современным потребностям пользователей и тенденциям рынка.

Как это повлияет на пользователей

Для большинства абонентов, использующих тариф "SIM для устройств" для интернета или других неголосовых услуг, изменения будут незначительными. Однако, если вы активно используете SIM-карту для голосовых звонков, следует учесть, что стоимость ваших счетов может несколько увеличиться.

Напомним, что "Киевстар" меняет условия относительно важной услуги, которая станет платной.

А еще мы писали, что Киевстар сделал важное заявление для украинцев, которое поможет сохранить деньги.

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