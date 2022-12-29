На Київщині встановлять спеціальні датчики для швидкого виявлення дронів і ракет

У Київській області планують встановити спеціальні датчики, які зможуть швидко виявляти ракети або дрони та передавати інформацію про них системам ППО. Здебільшого їх ставитимуть на об'єктах критичної інфраструктури.

Як будуть працювати датчики

За словами Нєбитова, необхідність таких приладів довела система "Безпечна Київщина", яка дає силам оборони змогу аналізувати рух техніки ворога. Наразі відповідні роботи провели в Чорнобильській зоні, тому там військові вже користуються інформацією, яка поступає з датчиків.

Андрій Нєбитов також розповів про акустичні датчики, які встановлять на об'єкти критичної інфраструктури.

"Це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру, яку постійно обстрілює ворог, а й інші об'єкти, на які будуть націлені удари. Це датчики додаткового збору інформації, які дозволять ППО отримувати інформацію не тільки з радарів, лінії 102, а й, наприклад, в тих місцях, де немає людей. Тому якщо інформація буде передана завчасно, це дозволить військовим збити дрон чи ракету", - пояснює правоохоронець.

Навчання Збройних Сил України (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Відомо, що оснащення проведеться в рамках програми, на яку вже виділено 77 000 000 гривень. Деталей про терміни встановлення датчиків чи їхній зовнішній вигляд Нєбитов не розголошує.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня ворог знову масово обстріляв Україну. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, під час удару ворожа країна запустила понад 69 ракет. Водночас протиповітряна оборона знищила 54 з них.