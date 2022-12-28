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Чому довго немає світла в будинках: українцям показали вражаюче відео

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Середа 28 грудня 2022 19:13
Чому довго немає світла в будинках: українцям показали вражаюче відео Чому в Україні часто вимикають світло (Gatty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Через масштабні ракетні обстріли російських окупантів по українській енергетиці у багатьох регіонах країни застосовуються планові та екстрені відключення світла. Обмеження відбувається з метою балансування та стабільної роботи всієї електромережі. Однак, часто українці обурюються, чому довго тривають відновлювальні роботи.

Відео опублікували на сторінці Укренерго у Facebook.

Чому довго тривають ремонти

Щоб відповісти на це запитання в Укренерго показали, як вони відновлюють один з енергооб’єктів, що постраждав від обстрілів російських військових.

На відео показали підстанцію у Східному регіоні, яку було обстріляно 6 разів.

За словами начальника лінійної дільниці Руслана, ніхто ніколи не думав, що таке може статись, адже тільки не здорова людина може таке зробити.

"Мирне населення все відчуло на собі всю цю "красу". У здоровій голові таке не вміщується, що таке могло статись. Стараємось, стараємось, але пошкодження такі, що за годину-дві не відремонтувати. Роботи вистачить не на один рік. Щоб відновити якийсь трансформатор чи вимикач, треба не один місяць", - додав він.

Чому довго немає світла в будинках: українцям показали вражаюче відеоНачальник лінійної дільниці Руслан (скрін)

Зазначається, що все обов'язково відновлять, але на це потрібен час.

Чому довго немає світла в будинках: українцям показали вражаюче відеоЧому довго немає світла в будинках: українцям показали вражаюче відеоВ Укренерго показали наслідки обстрілів росіян (скрін)

Раніше ми повідомляли, що екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму.

Також ми писали, що робити, якщо у вашій оселі немає світла більше 7 годин.

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