Під час ракетного удару постраждали об'єкти генерації та електромережі, - Галущенко

Під час масованого ракетного обстрілу України 29 грудня постраждали об'єкти генерації та електромережі. Найскладніша ситуація на Заході, в Одесі та Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook.

"Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах", - повідомив міністр. За його словами, тож відбуватимуться аварійні відключення світла. "Енергетики вже відновлюють енергопостачання", - додав він.