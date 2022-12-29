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Під час ракетного удару постраждали об'єкти генерації та електромережі, - Галущенко

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 11:52
Під час ракетного удару постраждали об'єкти генерації та електромережі, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час масованого ракетного обстрілу України 29 грудня постраждали об'єкти генерації та електромережі. Найскладніша ситуація на Заході, в Одесі та Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook.

"Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах", - повідомив міністр.

За його словами, тож відбуватимуться аварійні відключення світла.

"Енергетики вже відновлюють енергопостачання", - додав він.

Нагадаємо, російська ракета в ході масованої атаки 29 грудня вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Після десятої масованої ракетної атаки російських окупантів 40% жителів Києва залишились без електроенергії.

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