В Киевской области установят специальные датчики для быстрого обнаружения дронов и ракет

В Киевской области планируется установить специальные датчики, которые смогут быстро обнаруживать ракеты или дроны и передавать информацию о них системам ПВО. В основном их будут ставить на объектах критической инфраструктуры.

Как будут работать датчики

По словам Небитова, необходимость таких приборов доказала система "Безпечна Київщина", которая позволяет силам обороны анализировать движение техники врага. Соответствующие работы провели в Чернобыльской зоне, поэтому там военные уже пользуются информацией, поступающей с датчиков.

Андрей Небитов также рассказал об акустических датчиках, которые будут установлены на объекты критической инфраструктуры.

Это сможет защитить не только критическую инфраструктуру, которую постоянно обстреливает враг, но и другие объекты, на которые будут нацелены удары. Это датчики дополнительного сбора информации, которые позволят ПВО получать информацию не только с радаров, линии 102, но и, например, в тех местах, где нет людей. Поэтому если информация будет передана заранее, это позволит военным сбить дрон или ракету", - объясняет он.

Обучение Вооруженных Сил Украины (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Известно, что оснащение будет проведено в рамках программы, на которую уже выделено 77 000 000 гривен. Детали о сроках установки датчиков или их внешнем виде Небитов не разглашает.

Напомним, что утром 29 декабря враг снова массово обстрелял Украину. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, при ударе враждебно страна запустила более 69 ракет. В то же время противовоздушная оборона уничтожила 54 из них.