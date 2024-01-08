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На Київщині врятували лебедя, який "вмерз" у лід: відео рятувальної операції

Ірпінь, Понеділок 08 січня 2024 16:17
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На Київщині врятували лебедя, який "вмерз" у лід: відео рятувальної операції Рятувальники дістали лебедя з крижаної пастки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Ірпені на Київщині в крижаній пастці опинився лебідь. Через люті морози лапки птаха замерзли під водою, через що він не міг рухатися. Рятувальники миттєво надали допомогу пернатому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі ДСНС Київщини.

"На що ви готові заради "незнайомого" лебедя? А наші рятувальники з 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь розгорнули цілу рятувальну операцію, аби вберегти пораненому пернатому життя", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що лебідь живе на набережній. Вочевидь, він заснув на воді, проте за ніч вона вкрилася льодом. Лапки птаха опинилися в пастці.

На Київщині врятували лебедя, який &quot;вмерз&quot; у лід: відео рятувальної операціїНа Київщині врятували лебедя, який &quot;вмерз&quot; у лід: відео рятувальної операції

Рятувальники дістають лебедя з крижаної пастки (фото: t.me/dsns_kyiv_region)

Тож рятувальники добиралися до пернатого на човні, розчищаючи собі дорогу від криги.

Під час звільнення лебедя рятувальники побачили кров на його лапці. Тому передали врятованого до служби захисту тварин для подальшої реабілітації.

Раніше ми розповідали, як допомогти безпритульним тваринам у сильні морози.

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