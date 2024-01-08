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В Киевской области спасли "вмерзшего" в лед лебедя: видео спасательной операции

Ирпень, Понедельник 08 января 2024 16:17
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В Киевской области спасли "вмерзшего" в лед лебедя: видео спасательной операции Спасатели достали лебедя из ледяной ловушки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Ирпене Киевской области в ледяной ловушке оказался лебедь. Из-за сильных морозов лапки птицы замерзли под водой, из-за чего она не могла двигаться. Спасатели мгновенно оказали помощь пернатому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале ГСЧС Киевской области.

"На что вы готовы ради "незнакомого" лебедя? А наши спасатели из 36-й Государственной пожарно-спасательной части города Ирпень развернули целую спасательную операцию, чтобы уберечь раненому пернатому жизнь", - говорится в сообщении.

Известно, что лебедь обитает на набережной. Очевидно, он заснул на воде, но за ночь она покрылась льдом. Лапки птицы оказались в ловушке.

В Киевской области спасли &quot;вмерзшего&quot; в лед лебедя: видео спасательной операцииВ Киевской области спасли &quot;вмерзшего&quot; в лед лебедя: видео спасательной операции

Спасатели извлекают лебедя из ледяной ловушки (фото: t.me/dsns_kyiv_region)

Поэтому спасатели добирались до пернатого на лодке, расчищая себе дорогу от льда.

Во время освобождения лебедя спасатели увидели кровь на его лапке. Поэтому передали спасенного в службу защиты животных для дальнейшей реабилитации.

Раньше мы рассказывали, как помочь бездомным животным в сильные морозы.

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