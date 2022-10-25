Київ поринув у темряву. Захоплюючі фото з центру, таким ви місто ще не бачили

Рідкісні види майже знеструмлених районів столиці у вечірню "годину пік" відзняв фотокореспондент "РБК-Україна".

Стелла Незалежності на Майдані височить над темним Хрещатиком, ліхтарі працюють лише десь віддалено, і основне джерело світла - фари проїжджаючих авто.

Аналогічна картина спостерігається біля Арки Свободи українського народу, яка раніше називалася аркою дружби народів.

Центр Києва у темряві через відключення світла (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Автомобільні артерії у центральній частині столиці підсвічені трохи краще - адже трафік тут активніший. Машини проїжджають повз потемнілих будинків і магазинів, кафе і ресторанів, ТЦ і висоток, які зазвичай у цей час освітлені максимально яскраво і "райдужно".

Зараз же у відбиття від включених фар колірне розмаїття дають тільки працюючі світлофори

Як виглядає центр Києва після відключення світла (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На зупинках люди сидять в очікуванні громадського транспорту при "згаслих" сітілайтах та відключених ліхтарях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖРозкручене соцмережами фото "Києва без світла" виявилося не зовсім правдивим

Тролейбуси стоять зі спущеними штангами, чекаючи під час своєї робочої паузи закінчення терміну "блекауту" за графіком стабілізаційних відключень світла.

Кияни та гості столиці, поспішаючи у своїх справах або прогулюючись вулицями та проспектами у вечірній час, з подивом вдивляються в красу української столиці через таку темряву, і фотографують "нові" незвичайні краєвиди та химерні обриси знайомого міста, але лише - зі спалахом.

Рідкісні види Києва після відключення світла (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До речі, пропонуємо вам ознайомитися з графіком, за яким у Києві відключають світло згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" щодо стабілізаційного відключення електроенергії.