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Розкручене соцмережами фото "Києва без світла" виявилося не зовсім правдивим

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Київ, Вівторок 25 жовтня 2022 09:35
Розкручене соцмережами фото "Києва без світла" виявилося не зовсім правдивим Фото Києва без світла (facebook.com/vitwai.photography)
Автор: Світлана Мащенко

Після того, як в Києві почали відключати світло за графіком через влучання російських ракет по енергетичній інфраструктурі України, мережею поширилося фото "незламного Києва в темряві". Але виявилося, що це фото не зовсім правдиве.

Чому це так - читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто запустив такий "флешмоб"

Кадр почав ширитися в українському (і не тільки) сегменті Facebook з подачі журналіста Пітера Дікінсона.

Сам він, імовірно взяв знімок з Reddit, де його підписали, як "Київ намагається не витрачати електроенергію після нападів Росії".

Розкручене соцмережами фото &quot;Києва без світла&quot; виявилося не зовсім правдивимРозкручене соцмережами фото &quot;Києва без світла&quot; виявилося не зовсім правдивим

Скріншот: "Київ без світла" у Пітера Дікінсона і на Reddit

На фото - Київ, але кілька років тому

Дивно, що ніхто не помітив, що на фото зелені дерева і квітнуть каштани...

Виявилося, що фото було зроблено в 2019-му році після заходу сонця, коли вуличне освітлення ще не встигли увімкнути.

Знайшовся і автор знімку - Віталій Рубцов, який і розповів справжню історію фото.

"Ні, це не перебої с електропостачанням. Це фото було зроблене 10-го травня 2019 року під час заходу сонця. Саме тому вуличне освітлення ще не включене", - пояснив Віталій.

Раніше ми писали, за яким графіком у Києві відключають світло.

Також читайте, які прилади треба вимкнути негайно, щоб почати економити.

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Київ