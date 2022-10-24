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У Києві почали відключати світло: графік

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Київ, Понеділок 24 жовтня 2022 11:31
У Києві почали відключати світло: графік Фото: у Києві почали відключати світло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 24 жовтня у Києві знову розпочалися стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" почалися стабілізаційні відключення світла", - йдеться у повідомленні.

Тим часом ДПЕК на своєму сайті публикує спрощений графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії.

Зазначимо, що поки діятиме розпорядження НЕК "Укренерго", кожна з трьох груп вимикатиметься у певний період часу. Максимальний час відключення електроенергії складе трохи більше 4 годин. Однак у деяких регіонах через масштабність пошкоджень енергосистеми світло може бути більш тривалий час.

Крім того, у столичній адміністрації нагадують необхідність максимально зменшити використання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі країни.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у низці областей та Києві знову відключатимуть світло. Це допоможе зменшити навантаження на електромережі, щоб надати енергетикам час для ремонту пошкодженого обладнання.

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