Частина Рівного залишилася без світла через аварію
У Рівному через аварію зникло світло в мікрорайоні Ювілейний, а у мікрорайоні Північний через це неможливо відновити електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.
Аварія сталася на одній із підстанцій у Рівному.
З 18:00 до 20:00 очікується відключення, через яке світло зникне у більшості районів Рівного та прилеглих населених пунктів.
Повідомляється, що енергетики працюють над вирішенням проблеми.
Третяк закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації та максимально зменшити споживання електрики.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в "Нафтогазі" попередили українців, що цьогорічна зима буде досить важкою через можливість постійних перебоїв з електрикою та опаленням.
Окрім того, президент України Володимир Зеленський звернувся до мерів через економію світла. В умовах атак Росії на енергетичні об’єкти України треба стежити за тим, щоб енергія не витрачалась марно. Яскраві вітрини та вивіски в сьогоднішніх умовах - зайві речі.