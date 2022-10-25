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Частина Рівного залишилася без світла через аварію

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Рівне, Вівторок 25 жовтня 2022 17:55
Частина Рівного залишилася без світла через аварію Фото: Велика частина Рівного опинилася без електропостачання через аварію (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Рівному через аварію зникло світло в мікрорайоні Ювілейний, а у мікрорайоні Північний через це неможливо відновити електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

Аварія сталася на одній із підстанцій у Рівному.

З 18:00 до 20:00 очікується відключення, через яке світло зникне у більшості районів Рівного та прилеглих населених пунктів.

Повідомляється, що енергетики працюють над вирішенням проблеми.

Третяк закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації та максимально зменшити споживання електрики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в "Нафтогазі" попередили українців, що цьогорічна зима буде досить важкою через можливість постійних перебоїв з електрикою та опаленням.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський звернувся до мерів через економію світла. В умовах атак Росії на енергетичні об’єкти України треба стежити за тим, щоб енергія не витрачалась марно. Яскраві вітрини та вивіски в сьогоднішніх умовах - зайві речі.

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