Частина Рівного залишилася без світла через аварію

У Рівному через аварію зникло світло в мікрорайоні Ювілейний, а у мікрорайоні Північний через це неможливо відновити електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

З 18:00 до 20:00 очікується відключення, через яке світло зникне у більшості районів Рівного та прилеглих населених пунктів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в "Нафтогазі" попередили українців, що цьогорічна зима буде досить важкою через можливість постійних перебоїв з електрикою та опаленням.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський звернувся до мерів через економію світла. В умовах атак Росії на енергетичні об’єкти України треба стежити за тим, щоб енергія не витрачалась марно. Яскраві вітрини та вивіски в сьогоднішніх умовах - зайві речі.