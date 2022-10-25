Киев погрузился в темноту. Захватывающие фото из центра, таким вы город еще не видели

Редкие виды почти обесточенных районов столицы в вечерний "час пик" запечатлел фотокорреспондент "РБК-Украина".

Стелла Независимости на Майдане возвышается над темным Крещатиком, фонари работают лишь где-то отдаленно, и основной источник света - фары проезжающих авто.

Аналогичная картина наблюдается и около Арки Свободы украинского народа, которая ранее называлась аркой дружбы народов.

Центр Киева в темноте из-за отключения света (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Автомобильные артерии в центральной части столицы подсвечены чуть лучше - ведь трафик тут активнее. Машины проезжают мимо потемневших домов и магазинов, кафе и ресторанов, ТЦ и высоток, которые обычно в эти часы освещены максимально ярко и "радужно".

Сейчас же в отражениях от включенных фар цветовое разнообразие дают только работающие светофоры

Как выглядит центр Киева после отключения света (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На остановках люди сидят в ожидании общественного транспорта при "потухших" ситилайтах и отключенных фонарях.

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Троллейбусы стоят со спущенными штангами, дожидаясь во время своей рабочей паузы окончания термина "блэкаута" по графику стабилизационных отключений света.

Киевляне и гости столицы, спеша по своим делам или прогуливаясь по улицам и проспектам в вечернее время, с удивлением вглядываются в красоты украинской столицы через такую темноту, и фотографируют "новые" необычные пейзажи и причудливые очертания знакомого города, но только - лишь со вспышкой.

Редкие виды Киева после отключения света (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

К слову, предлагаем вам ознакомиться с графиком, по какому в Киеве отключают свет согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" о стабилизационных отключения электроэнергии.