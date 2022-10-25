У Харкові віялові відключення світла розпочнуться наступного тижня

З наступного тижня у Харкові буде запроваджено віялові відключення світла. Пов'язано це із незадовільним станом інфраструктури після обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова .

За його словами, відключення світла будуть в окремих районах на кілька годин, хоча харків'яни знизили споживання електроенергії майже на 20%.

"Ми дуже економимо на інфраструктурі. Зокрема, на неглибоких станціях метро відключили ескалатори, зменшили освітлення станцій та збільшили інтервал руху громадського транспорту. Харків'яни з розумінням ставляться до цих незручностей. Головне зараз - це перемогти, вистояти, добити ворога, після чого все будемо відбудовувати", - наголосив Ігор Терехов.

Мер повідомив, що незважаючи на обмеження споживання енергоресурсу, всі виробництва та об'єкти критичної інфраструктури міста продовжують працювати.

У Харківській області також запроваджуються вимушені заходи щодо економії електроенергії - серйозні обмеження електроспоживання запроваджено на 212 підприємствах області. І хоча у більшості населених пунктів не застосовувалося обмеження споживання електрики для житлового фонду, у Чугуївській, Лозівській, Краснокутській та Золочівській громадах для ліквідації аварій обмежили електропостачання.

"Фахівці відновили постачання електроенергії майже для 75% та газу для 25% населення деокупованих територій", - наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.