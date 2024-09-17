Який вигляд мають наймодніші джинси 2024 року: 6 осінніх образів

Джинси та сорочка

Для повсякденних образів на роботу або навчання підійдуть широкі штани з деніму з високою талією, яку можна підкреслити ременем. Носити їх можна з різними сорочками: це може бути як базова біла, так і сорочка в клітинку. Доповнять образ піджак або кардиган, недбало накинутий на плечі, а також сумка та взуття на високих підборах.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/thecarolinelin)

Широкі джинси та шкіряний тренч

Для прохолодної та дощової осені пригляньте такий варіант образу: блакитні джинси, лонгслів та шкіряний тренч. Доповнять лук мініатюрна сумка та мюлі чи балетки.

Варіант на холодну осінь (фото: instagram.com/sylviemus_)

Джинси та піджак

Для погожої осені пригляньте штани білого кольору або його відтінків: це можуть бути молочні джинси, кольору вершкового масла, кокосового молока або екрю. Доповніть світлі джинси цікавим топом та яскравим піджаком у стилі оверсайз.

Стильний лук на вечірку (фото: instagram.com/venswifestyle)

Широкі джинси та джинсова куртка

Для пікніка з друзями чи сімейної прогулянки вибирайте широкі джинси із необробленим краєм. Їх можна поєднувати з базовими однотонними футболками та джинсовою курткою іншого відтінку.

Не бійтеся поєднувати різні відтінки деніму (фото: instagram.com/itsmekellieb)

Джинси, ошатна блузка і високий каблук

Повсякденний лук може бути святковим: просто доповніть базові джинси з широкими штанинами нарядною блузою та взуттям на високих підборах.

Варіант для урочистого образу (фото: instagram.com/noore)

Широкі джинси та вкорочений жакет

Ще одне стильне поєднання: штани з деніму та короткий жакет або куртка. Доповніть образ водолазкою або лонгслівом та взуттям із гострим носком.

Стильний лук (фото: instagram.com/nlmarilyn)