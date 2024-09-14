Які тренди підтримує Андре Тан: що носити восени, щоб бути модницею з Pinterest

Український дизайнер Андре Тан представив нову колекцію "осінь-зима 2024/25" під назвою "Нова сторінка" - відлуння літературного мистецтва, де елементи дизайну переплітаються з книжковими мотивами. Це, як зазначив модельєр, одяг для жінок, які не лише почуваються молодими та повними енергії, а й цінують знання і шукають нові відкриття.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які трендові образи можна взяти собі на замітку восени, щоб виглядати як модниці з TikTok, Pinterest та Instagram.

Як відомо, у трендах 2024 року - жіночність і приталені силуети. Зверніть увагу на маленьку чорну сукню з об'ємними плечима і акцентною спідницею. Така річ підійде як на кожен день, так і для святкових заходів. Доповніть лук капроновими колготками з візерунком та туфлями-човниками на високих підборах.

Колекція "осінь-зима 2024/25" (фото надане пресслужбою)

Для повсякденних образів в офіс або на ділову зустріч придивіться класичне поєднання - чорну спідницю або штани і піджак незвичного крою на блискавці в трендовому коричневому відтінку. Доповнять лук мюлі - взуття з відкритою п'ятою, а також непомітні прикраси.

Колекція "осінь-зима 2024/25" (фото надане пресслужбою)

Ще один тренд 2024 року - Bubble skirt або, як її ще називають, балон, тюльпан, волан та парашут. Така спідниця може бути різного силуету, але при цьому виглядати так, ніби її підтягнули зсередини: уздовж нижнього краю ви не побачите жодних швів.

Український дизайнер пропонує носити таку спідницю із шовковою блузою та слінгбеками на плоскому ходу. А завершити образ можна об'ємними прикрасами та класичною сумкою.

Колекція "осінь-зима 2024/25" (фото надане пресслужбою)

Класична сукня у довжині міді не тільки підкреслить жіночність, але й стане основою базового гардеробу. Її крій підкреслить тонку талію та зону декольте. Доповнити образ можна піджаком контрастного кольору та слінгбеками на невеликому підборі.

Колекція "осінь-зима 2024/25" (фото надане пресслужбою)

Образи з брюками восени будуть як ніколи актуальними. Тому придивіться до варіанта з широкими штанями та сорочкою незвичного крою. Завершать образ балетки у трендовому коричневому відтінку.

Колекція "осінь-зима 2024/25" (фото надане пресслужбою)

Поки тепла погода ще балує нас, можна піти на побачення або в кафе з подружками, обравши романтичний образ від Андре Тана. Одягайте атласну спідницю в довжині міді - зверніть увагу на насичений шоколадний відтінок, який восени 2024 року став найпопулярнішим.

Доповніть лук топом із довгими рукавами і затяжкою та незвичним аксесуаром - чокером з квіткою. Тренд на флористику, як і раніше, актуальний, хоча багато модниць носять квітковий принт і такі аксесуари тільки влітку.

Колекція "осінь-зима 2024/25" (фото надане пресслужбою)