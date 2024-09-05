З чим носити кардиган восени 2024 року: 7 стильних образів на кожен день
В осінньому гардеробі необхідно мати декілька базових речей, які доповнюватимуть як повсякденні образи, так і ділові або ошатні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим поєднувати кардиган ранньої осені, щоб виділятися із сірої маси та бути в тренді.
Кардиган - це вид светра на застібці, без коміра, найчастіше з V-подібним вирізом, гудзиками та кишенями, він може бути в'язаним або виготовленим із текстилю.
Восени цей предмет одягу незамінний, оскільки підійде до більшості речей у гардеробі. До того ж його можна використовувати як основну деталь вбрання, так і допоміжну.
Об'ємний кардиган та прямі джинси
Одне з найпростіших, але в той же час стильних поєднань на осінь: одягайте улюблені джинси та об'ємний кардиган наймоднішого в цьому сезоны відтінку - коричневого. Доповнять лук мюлі на невеликому підборі та сумка.
Варіант луку на осінь (фото: instagram.com/sylviemus_)
Кардиган і широкі брюки
Для теплої осені можна придивитися тонкий кардиган насиченого відтінку. Під нього підберіть штани контрастного кольору, тонкий ремінь та босоніжки.
Образ для свята чи вечірки (фото: instagram.com/monikh)
Кардиган та спідниця пліссе
Для стильного луку в діловому стилі одягайте чорний кардиган, білу спідницю пліссе та закрите взуття (ботильйони чи чоботи). Доповніть образ непомітними прикрасами та місткою сумкою.
Кардиган зі спідницею (фото: instagram.com/taffymsipa)
Кардиган з леопардовим принтом та спідниця-балон
Як відомо, леопардовий принт зараз на піку популярності, і багато модниць додають аксесуари, взуття чи речі з ним у свій гардероб. Для ошатного образу пригляньте кардиган з тваринним принтом, спідницю-балон і туфлі на шпильках.
Леопардовий принт на піку популярності у 2024 (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Кардиган та спідниця міді
Для повсякденного луку пригляньте кардиган вершково-жовтого відтінку, шовкову спідницю міді та ботильйони з вузьким носком. Доповніть образ невеликою сумкою.
Образ на кожен день (фото: instagram.com/frannfyne)
Кардиган, футболка та штани
Як відомо, кардиган можна носити як на спідню білизну, так і поверх топів, футболок та лонгслівів, створюючи багатошарові образи. Топове поєднання на осінь - колір хакі та коричневий.
Стильний лук на осінь (фото: instagram.com/abimarvel)
Чорний кардиган та червоні штани
Якщо ви полюбляєте виділятися із сірої маси, одягайте чорний кардиган та червоні штани. Доповніть образ лоферами та шкіряною сумкою.
Образ для сміливих модниць (фото: instagram.com/marina_torres)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Monikh, Sylvie Mus, TAFFY, MARILYN, Franny, Abisola Omole, Marina Torres.