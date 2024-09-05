З чим носити кардиган восени 2024 року: 7 стильних образів на кожен день

В осінньому гардеробі необхідно мати декілька базових речей, які доповнюватимуть як повсякденні образи, так і ділові або ошатні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим поєднувати кардиган ранньої осені, щоб виділятися із сірої маси та бути в тренді.

Кардиган - це вид светра на застібці, без коміра, найчастіше з V-подібним вирізом, гудзиками та кишенями, він може бути в'язаним або виготовленим із текстилю.

Восени цей предмет одягу незамінний, оскільки підійде до більшості речей у гардеробі. До того ж його можна використовувати як основну деталь вбрання, так і допоміжну.

Об'ємний кардиган та прямі джинси

Одне з найпростіших, але в той же час стильних поєднань на осінь: одягайте улюблені джинси та об'ємний кардиган наймоднішого в цьому сезоны відтінку - коричневого. Доповнять лук мюлі на невеликому підборі та сумка.

Варіант луку на осінь (фото: instagram.com/sylviemus_)

Кардиган і широкі брюки

Для теплої осені можна придивитися тонкий кардиган насиченого відтінку. Під нього підберіть штани контрастного кольору, тонкий ремінь та босоніжки.

Образ для свята чи вечірки (фото: instagram.com/monikh)

Кардиган та спідниця пліссе

Для стильного луку в діловому стилі одягайте чорний кардиган, білу спідницю пліссе та закрите взуття (ботильйони чи чоботи). Доповніть образ непомітними прикрасами та місткою сумкою.

Кардиган зі спідницею (фото: instagram.com/taffymsipa)

Кардиган з леопардовим принтом та спідниця-балон

Як відомо, леопардовий принт зараз на піку популярності, і багато модниць додають аксесуари, взуття чи речі з ним у свій гардероб. Для ошатного образу пригляньте кардиган з тваринним принтом, спідницю-балон і туфлі на шпильках.

Леопардовий принт на піку популярності у 2024 (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Кардиган та спідниця міді

Для повсякденного луку пригляньте кардиган вершково-жовтого відтінку, шовкову спідницю міді та ботильйони з вузьким носком. Доповніть образ невеликою сумкою.

Образ на кожен день (фото: instagram.com/frannfyne)

Кардиган, футболка та штани

Як відомо, кардиган можна носити як на спідню білизну, так і поверх топів, футболок та лонгслівів, створюючи багатошарові образи. Топове поєднання на осінь - колір хакі та коричневий.

Стильний лук на осінь (фото: instagram.com/abimarvel)

Чорний кардиган та червоні штани

Якщо ви полюбляєте виділятися із сірої маси, одягайте чорний кардиган та червоні штани. Доповніть образ лоферами та шкіряною сумкою.

Образ для сміливих модниць (фото: instagram.com/marina_torres)