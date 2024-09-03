Який вигляд має наймодніша куртка на осінь та з чим її носити: фото

Перші осінні дні порадували теплою погодою, проте модниці вже зайнялися підбором нових образів і для більш прохолодного вересня. І якщо ви приглянули варіанти зі стильними брюками , зверніть також увагу на фасон куртки, який став трендовим в цьому сезоні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram -акаунт популярного стиліста зі Львова Оксани.

У 2024 році на піку популярності куртка в стилі кантрі, яку ще називають "робочою" або utility. Стиль кантрі в одязі - це стійкі натуральні тканини, непомітні кольори, прості фасони, зручність та легкість у кожному русі.

Наймодніша куртка на осінь (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Раніше такий одяг носили перші американські фермери, для яких було важливо, щоб він не заважав під час роботи, а останніми роками цей верхній одяг перекочував на модні подіуми. Багато брендів у своїх останніх колекціях представили традиційні кантрі куртки із щільної бавовни, доповнені об'ємними накладними кишенями та акцентним шкіряним або вельветовим комірцем.

Куртка кантрі (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

З чим носити трендову куртку восени 2024 року

Зі спідницями міді

Куртка кантрі може бути трохи мішкуватого крою, щоб під неї можна було вдягнути сорочку, водолазку або товстий светр. Такий верхній одяг відмінно поєднується зі спідницями міді, а доповнять образ слінгбеки, лофери або класичні човники.

Куртка кантрі та спідниця міді (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Зі штанами

Ще один варіант на кожен день - зі штанами та лоферами. До речі, довгі плащі у такому стилі також актуальні на осінь.

Трендова куртка та штани (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

З денімом

Куртка в стилі кантрі добре поєднується з джинсовими штанями та сорочками. Гарним буде лук, якщо ви оберете темний денім. А завершать образ лофери чи ботильйони та містка сумка.

Поєднання з джинсами виділить вас із сірого натовпу (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

З напівпрозорими спідницями

З робочою курткою також можна створити стильний образ для виходу в світ. Одягайте напівпрозору спідницю, блузу і такий верхній одяг. Доповнити лук можна стильною сумкою.

Святковий образ (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

З короткими спідницями

Також можна стилізувати куртку кантрі із короткою спідницею. Достатньо доповнити лук лоферами та шкарпетками або балетками, кедами, ковбойськими чоботями, а також сумкою крос-боді.

Зі спідницею міні (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

З шортами та капрі

З укороченими брюками капрі та шортами робоча куртка також добре поєднується. А доповнять лук слінгбеки та містка сумка.

Варіант на теплий вересень (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)