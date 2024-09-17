RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выглядят самые модные джинсы 2024 года: 6 осенних образов

Образы с широкими джинсами на осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В осеннем гардеробе каждой девушки должны быть разные варианты одежды, которые можно носить в зависимости от настроения, погодных условий и выбранного стиля. И если у вас уже есть трендовая куртка в стиле кантри, присмотрите фасон джинсов, который сейчас на пике популярности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать широкие джинсы осенью 2024 года.

Джинсы и рубашка

Для повседневных образов на работу или на учебу подойдут широкие брюки из денима с высокой талией, которую можно подчеркнуть ремнем. Носить их можно с разными рубашками: это может быть как белая базовая, так и рубашка в клетку. Дополнят образ пиджак или кардиган, небрежно наброшенный на плечи, а также сумка и обувь на высоком каблуке.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/thecarolinelin)

Широкие джинсы и кожаный тренч

Для прохладно и дождливой осени присмотрите такой вариант образа: голубые джинсы, лонгслив и кожаный тренч. Дополнят лук миниатюрная сумка и мюли или балетки.

Вариант на холодную осень (фото: instagram.com/sylviemus_)

Джинсы и пиджак

Для похожей осени присмотрите штаны белого цвета или его оттенков: это могут быть молочные джинсы, цвета сливочного масла, кокосового молока или же экрю. Дополните светлые джинсы интересным топом и ярким пиджаком в стиле оверсайз.

Стильный лук на вечеринку (фото: instagram.com/venswifestyle)

Широкие джинсы и джинсовая куртка

Для пикника с друзьями или семейной прогулки выбирайте широкие джинсы с необработанным краем. Их можно сочетать с базовыми однотонными футболками и джинсовой курткой другого оттенка.

Не бойтесь сочетать разные оттенки денима (фото: instagram.com/itsmekellieb)

Джинсы, нарядная блузка и высокий каблук

Повседневный лук может быть праздничным: просто дополните базовые джинсы с широкими штанинами нарядной блузой и обувью на высоком каблуке.

Вариант для праздничного образа (фото: instagram.com/noore)

Широкие джинсы и укороченный жакет

Еще одно стильное сочетание: брюки из денима и короткий жакет или куртка. Дополните образ водолазкой или лонгсливом и обувью с острым носком.

Стильный лук (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Ранее мы рассказали, какие тренды поддерживает Андре Тан.

Также читайте, с чем носить кардиган осенью 2024 года.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Caroline Lin, Sylvie Mus, Renia Jaz, Kellie B, Noor Elkhaldi, MARILYN.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стиль жизниТренды