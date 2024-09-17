Как выглядят самые модные джинсы 2024 года: 6 осенних образов

В осеннем гардеробе каждой девушки должны быть разные варианты одежды, которые можно носить в зависимости от настроения, погодных условий и выбранного стиля. И если у вас уже есть трендовая куртка в стиле кантри, присмотрите фасон джинсов, который сейчас на пике популярности.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать широкие джинсы осенью 2024 года.
Для повседневных образов на работу или на учебу подойдут широкие брюки из денима с высокой талией, которую можно подчеркнуть ремнем. Носить их можно с разными рубашками: это может быть как белая базовая, так и рубашка в клетку. Дополнят образ пиджак или кардиган, небрежно наброшенный на плечи, а также сумка и обувь на высоком каблуке.
Вариант на каждый день (фото: instagram.com/thecarolinelin)
Для прохладно и дождливой осени присмотрите такой вариант образа: голубые джинсы, лонгслив и кожаный тренч. Дополнят лук миниатюрная сумка и мюли или балетки.
Вариант на холодную осень (фото: instagram.com/sylviemus_)
Для похожей осени присмотрите штаны белого цвета или его оттенков: это могут быть молочные джинсы, цвета сливочного масла, кокосового молока или же экрю. Дополните светлые джинсы интересным топом и ярким пиджаком в стиле оверсайз.
Стильный лук на вечеринку (фото: instagram.com/venswifestyle)
Для пикника с друзьями или семейной прогулки выбирайте широкие джинсы с необработанным краем. Их можно сочетать с базовыми однотонными футболками и джинсовой курткой другого оттенка.
Не бойтесь сочетать разные оттенки денима (фото: instagram.com/itsmekellieb)
Повседневный лук может быть праздничным: просто дополните базовые джинсы с широкими штанинами нарядной блузой и обувью на высоком каблуке.
Вариант для праздничного образа (фото: instagram.com/noore)
Еще одно стильное сочетание: брюки из денима и короткий жакет или куртка. Дополните образ водолазкой или лонгсливом и обувью с острым носком.
Стильный лук (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Ранее мы рассказали, какие тренды поддерживает Андре Тан.
Также читайте, с чем носить кардиган осенью 2024 года.
Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Caroline Lin, Sylvie Mus, Renia Jaz, Kellie B, Noor Elkhaldi, MARILYN.