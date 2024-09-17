Який вигляд мають наймодніші джинси 2024 року: 6 осінніх образів
В осінньому гардеробі кожної дівчини мають бути різні варіанти одягу, які можна носити в залежності від настрою, погодних умов та вибраного стилю. І якщо у вас вже є трендова куртка у стилі кантрі, пригляньте фасон джинсів, який зараз на піку популярності.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, із чим поєднувати широкі джинси восени 2024 року.
Джинси та сорочка
Для повсякденних образів на роботу або навчання підійдуть широкі штани з деніму з високою талією, яку можна підкреслити ременем. Носити їх можна з різними сорочками: це може бути як базова біла, так і сорочка в клітинку. Доповнять образ піджак або кардиган, недбало накинутий на плечі, а також сумка та взуття на високих підборах.
Варіант на кожен день (фото: instagram.com/thecarolinelin)
Широкі джинси та шкіряний тренч
Для прохолодної та дощової осені пригляньте такий варіант образу: блакитні джинси, лонгслів та шкіряний тренч. Доповнять лук мініатюрна сумка та мюлі чи балетки.
Варіант на холодну осінь (фото: instagram.com/sylviemus_)
Джинси та піджак
Для погожої осені пригляньте штани білого кольору або його відтінків: це можуть бути молочні джинси, кольору вершкового масла, кокосового молока або екрю. Доповніть світлі джинси цікавим топом та яскравим піджаком у стилі оверсайз.
Стильний лук на вечірку (фото: instagram.com/venswifestyle)
Широкі джинси та джинсова куртка
Для пікніка з друзями чи сімейної прогулянки вибирайте широкі джинси із необробленим краєм. Їх можна поєднувати з базовими однотонними футболками та джинсовою курткою іншого відтінку.
Не бійтеся поєднувати різні відтінки деніму (фото: instagram.com/itsmekellieb)
Джинси, ошатна блузка і високий каблук
Повсякденний лук може бути святковим: просто доповніть базові джинси з широкими штанинами нарядною блузою та взуттям на високих підборах.
Варіант для урочистого образу (фото: instagram.com/noore)
Широкі джинси та вкорочений жакет
Ще одне стильне поєднання: штани з деніму та короткий жакет або куртка. Доповніть образ водолазкою або лонгслівом та взуттям із гострим носком.
Стильний лук (фото: instagram.com/nlmarilyn)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Caroline Lin, Sylvie Mus, Renia Jaz, Kellie B, Noor Elkhaldi, MARILYN.