Как выглядят самые модные джинсы 2024 года: 6 осенних образов

В осеннем гардеробе каждой девушки должны быть разные варианты одежды, которые можно носить в зависимости от настроения, погодных условий и выбранного стиля. И если у вас уже есть трендовая куртка в стиле кантри , присмотрите фасон джинсов, который сейчас на пике популярности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать широкие джинсы осенью 2024 года.

Джинсы и рубашка

Для повседневных образов на работу или на учебу подойдут широкие брюки из денима с высокой талией, которую можно подчеркнуть ремнем. Носить их можно с разными рубашками: это может быть как белая базовая, так и рубашка в клетку. Дополнят образ пиджак или кардиган, небрежно наброшенный на плечи, а также сумка и обувь на высоком каблуке.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/thecarolinelin)

Широкие джинсы и кожаный тренч

Для прохладно и дождливой осени присмотрите такой вариант образа: голубые джинсы, лонгслив и кожаный тренч. Дополнят лук миниатюрная сумка и мюли или балетки.

Вариант на холодную осень (фото: instagram.com/sylviemus_)

Джинсы и пиджак

Для похожей осени присмотрите штаны белого цвета или его оттенков: это могут быть молочные джинсы, цвета сливочного масла, кокосового молока или же экрю. Дополните светлые джинсы интересным топом и ярким пиджаком в стиле оверсайз.

Стильный лук на вечеринку (фото: instagram.com/venswifestyle)

Широкие джинсы и джинсовая куртка

Для пикника с друзьями или семейной прогулки выбирайте широкие джинсы с необработанным краем. Их можно сочетать с базовыми однотонными футболками и джинсовой курткой другого оттенка.

Не бойтесь сочетать разные оттенки денима (фото: instagram.com/itsmekellieb)

Джинсы, нарядная блузка и высокий каблук

Повседневный лук может быть праздничным: просто дополните базовые джинсы с широкими штанинами нарядной блузой и обувью на высоком каблуке.

Вариант для праздничного образа (фото: instagram.com/noore)

Широкие джинсы и укороченный жакет

Еще одно стильное сочетание: брюки из денима и короткий жакет или куртка. Дополните образ водолазкой или лонгсливом и обувью с острым носком.

Стильный лук (фото: instagram.com/nlmarilyn)