Кіт Степан став обличчям обкладинки журналу Times Monaco: милі фото

Подорож з України до Монако стала для харизматичного смугастого пухнастика, якому вже перевалило за 13 років, першим закордонним вояжем.

"Дорогі друзі, будь ласка, прочитайте історію мого першого прихистку в Європі в журналі Times Monaco Magazine після втечі від війни в Україні в березні 2022 року", - йдеться у публікації в Instagram-акаунті хвостатого блогера.

Кіт Степан на обкладинці журналу Times Monaco (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Степан та його хазяйка Анна пробули у цій державі на узбережжі Середземного моря близько двох місяців. У Європі українка, використовуючи соцмережі та широку популярність свого улюбленця (кількість підписників лише в "Інсті" Степана - 1,3 мільйона, а також кіт ще у травні отримав на відміну від блогерів World Influencers and Bloggers Awards у Франції), розповідала про повномасштабну військову агресію РФ, а також збирала кошти надання допомоги постраждалим тваринам.

Кіт Степан у Харкові на рідній Салтівці, яка постраждала від російських обстрілів (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Кота-блогера Степана нагородили на World Influencers and Bloggers Awards у Франції у травні 2022 року (фото: instagram.com/loveyoustepan)

За словами Анни, їхній шлях з Харкова, який постійно зазнавав ракетних обстрілів з боку військ РФ, у Європу був довгим і складним.

Кіт Степан під час поїздки (фото: instagram.com/loveyoustepan)

"Монако було першим місцем у Європі, куди ми дісталися та знайшли прихисток. Ми жили там два місяці та отримали величезну допомогу, підтримку та турботу від місцевих мешканців. І ми щиро вдячні за нашу безпеку", - розповіла харків'янка виданню.

Найвідоміший український кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Після поїздки до Монако вони знову повернулися на батьківщину. Нині Анна, Степан та Стефанія - ще одна кішка, яку українка підібрала та дала притулок під час своєї подорожі, проживають у Львові, який став для них другою домівкою.

Кіт Степан та кішка Стефанія (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Хазяйка активно публікує знімки та відео в мережі зі своїми пухнастими вихованцями. Також супроводжує Степана на "публічних виїздах", наприклад, для спілкування з рятувальниками ДСНС (так, кіт-блогер продовжує не лише збирати лайки, а й долучений до "просвітницької роботи").

Кіт Степан став популярним "блогером" (фото: instagram.com/loveyoustepan)