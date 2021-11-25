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Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс (фото)

Новина українською →
Четверг 25 ноября 2021 16:07
Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс (фото) Коллаж РБК-Украина: Бритни Спирс на своей странице в Instagram опубликовала фото украинского кота
Автор: Роман Мирончук

Бритни Спирс опубликовала у себя в Instagram фотографию харьковского кота Степана. Публикация собрала более 1 миллиона лайков и 9 тысяч комментариев.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

"Если я время от времени куда-то буду пропадать, то сможете меня где-нибудь поймать с этим котом", - написала известная американская певица в конце публикации, которая была посвящена съемке фильма "Идол" (The Idol).

Украинские подписчики Бритни Спирс также прокомментировали фото кота Степана в ленте певицы.

  • Степан мировая звезда;
  • У меня челюсть отвисла с утра. Это я считаю мировое признание Степана;
  • Котики объединяют мир;
  • Сказать, что я обалдела - ничего не сказать;
  • Любовь и поддержка из Украины.

В комментарии "Суспильному" владелица кота Степана рассказала, что была очень удивлена, когда увидела своего питомца на странице Бритни Спирс.

Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс (фото)

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

"В шоке уже сутки. Какая-то такая гордость, не знаю... Я на нее подписана. Она утром выложила этот пост. Я открыла Instagram и сразу - она и фото наше", - заявила Анна.

Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс (фото)

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

По ее словам, после публикации певицы за сутки на Степана подписались около 15 тысяч человек со всего мира.

Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс (фото)

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Кроме того, люди написали тысячу сообщений на разных языках.

"Сколько вы заплатили Бритни?" - один из самых популярных комментариев.

Но некоторые даже пишут, что певица пиарится за счет популярности украинского кота.

Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс (фото)

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Ранее в своих соцсетях на харьковского кота обращали внимание модель Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер. Однако Анна признается, что хотелось бы получать внимание не только от западных артистов, но и от украинских звезд.

Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс (фото)

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Напомним, в Чернобыле устроили фотосессию величественному животному.

Мы также писали о том, что львенка, которого держали в ресторане на Прикарпатье, отправят на реабилитацию в Африку.

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