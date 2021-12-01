Пенсионер, подобранный на улице: как на самом деле живет самый знаменитый украинский кот Степан
Кот Степан из Харькова недавно стал всемирно знаменитым благодаря публикации Бритни Спирс, а модный бренд Valentino поспешил заключить с ним контракт. Но стал ли от этого котик счастливее, а его хозяйка богаче?
Про жизнь известно пушистика рассказали в сюжете "Вікна. Новини" на СТБ.
У Степана более 700 тысяч подписчиков со всего мира. А его фото, где он скучает за "вечерним бокалом вина" (или молока), набирают сотни тысяч лайков.
"Если время от времени меня не слышно, вы можете меня найти где-нибудь с этим котом", - подписала снимок Степана с бокалом Бритни Спирс.
Интересно, что Степан был известен и раньше. Так, одно из видео с ним, размещенное в TikTok, получило около 30 млн просмотров.
Знаменитый кот на самом деле пенсионер, ему 13 лет. Тогда его еще котенком подобрали на улице.
Теперь со всего мира Степану присылают подарки, его портреты, а от мебельного магазина он даже получил самый настоящий трон.
Но на самом деле, вести его страницу - недешево и отнимает много времени. Только на реквизит и аппаратуру для качественной съемки идет куча денег. Сумасшедших прибылей хозяйка кота не получает.
Владелица кота Анна предпочитает оставаться в тени, ведь слишком много поклонников хотят селфи, пытаются разузнать адрес котика. Чтобы по видам из окна не вычислили местонахождение звезды, на окна даже пришлось повесить специальные ролеты.
Напомним, что около недели назад про кота Степана из Харькова узнал весь мир после того, как Бритни Спирс разместила его снимок в своем Instagram.
Ранее мы также писали, что украинские звезды показали своих питомцев в честь Всемирного дня домашних животных, который отмечается 30 ноября.