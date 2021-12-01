Пенсионер, подобранный на улице: как на самом деле живет самый знаменитый украинский кот Степан

Кот Степан из Харькова недавно стал всемирно знаменитым благодаря публикации Бритни Спирс , а модный бренд Valentino поспешил заключить с ним контракт. Но стал ли от этого котик счастливее, а его хозяйка богаче?

Про жизнь известно пушистика рассказали в сюжете "Вікна. Новини" на СТБ.

У Степана более 700 тысяч подписчиков со всего мира. А его фото, где он скучает за "вечерним бокалом вина" (или молока), набирают сотни тысяч лайков.

"Если время от времени меня не слышно, вы можете меня найти где-нибудь с этим котом", - подписала снимок Степана с бокалом Бритни Спирс.

Интересно, что Степан был известен и раньше. Так, одно из видео с ним, размещенное в TikTok, получило около 30 млн просмотров.

Знаменитый кот на самом деле пенсионер, ему 13 лет. Тогда его еще котенком подобрали на улице.

Теперь со всего мира Степану присылают подарки, его портреты, а от мебельного магазина он даже получил самый настоящий трон.

Но на самом деле, вести его страницу - недешево и отнимает много времени. Только на реквизит и аппаратуру для качественной съемки идет куча денег. Сумасшедших прибылей хозяйка кота не получает.

Владелица кота Анна предпочитает оставаться в тени, ведь слишком много поклонников хотят селфи, пытаются разузнать адрес котика. Чтобы по видам из окна не вычислили местонахождение звезды, на окна даже пришлось повесить специальные ролеты.