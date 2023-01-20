Кот Степан стал лицом обложки журнала Times Monaco: милые фото

Путешествие из Украины в Монако стало для харизматичного полосатого пушистика, которому уже перевалило за 13 лет, первым заграничным вояжем.

"Дорогие друзья, пожалуйста, прочитайте историю моего первого убежища в Европе в журнале Times Monaco Magazine после бегства от войны в Украине в марте 2022 года", - говорится в публикации в Instagram-аккаунте хвостатого блогера.

Кот Степан на обложке журнала Times Monaco (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Степан и его хозяйка Анна пробыли в этом государстве на побережье Средиземного моря около двух месяцев. В Европе украинка, используя соцсети и широкую известность своего питомца (количество подписчиков только в "Инсте" Степана - 1,3 миллиона, а также кот еще в мае получил отличие от блогеров World Influencers and Bloggers Awards во Франции), рассказывала о полномасштабной военной агрессии РФ, а также собирала средства для оказания помощи пострадавшим животным.

Кот Степан в Харькове на родной Салтовке, пострадавшей от российских обстрелов (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Кота-блогера Степана наградили на World Influencers and Bloggers Awards во Франции в мае 2022 (фото: instagram.com/loveyoustepan)

По словам Анны, их путь из Харькова, который постоянно подвергался ракетным обстрелам со стороны войск РФ, в Европу был долгим и сложным.

Кот Степан во время поездки (фото: instagram.com/loveyoustepan)

"Монако было первым местом в Европе, куда мы добрались и нашли убежище. Мы жили там два месяца и получили огромную помощь, поддержку и заботу от местных жителей. И мы искренне благодарны за нашу безопасность", - рассказала харьковчанка изданию.

Самый знаменитый украинский кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

После поездки в Монако они снова вернулись на родину. В настоящее время Анна, Степан и Стефания - еще одна кошка, которую украинка подобрала и приютила во время своего путешествия, проживают во Львове, ставшим для них вторым домом.

Кот Степан и кошка Стефания (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Хозяйка активно публикует снимки и видео в сети со своими пушистыми питомцами. Также сопровождает Степана на "публичных выездах", к примеру, для общения со спасателями ГСЧС (так, кот-блогер продолжает не только собирать лайки, но и приобщен к "просветительской работе").

Кот Степан стал популярным "блогером" (фото: instagram.com/loveyoustepan)