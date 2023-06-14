Кіт-гігант Макс із підтопленого Херсона став зіркою мережі: що відомо про пухнастого звіра

Після підриву Каховської ГЕС частина Херсона виявилася підтопленою, і рятувальники цілодобово вивозили з небезпечних будинків людей, а також тварин. Одним із врятованих звірів виявився гігантський мейн-кун Макс. Відео з цим звіром облетіло весь інтернет, і кіт швидко став зіркою.

Що відомо про кота-гіганта Макса та його господарів - розповіли у сюжеті ТСН.

Справжнє ім'я Штірліц

Кіт з'явився у житті Вікторії, коли йому було лише три місяці. Господиня довго думала, яке ім'я підібрати домашньому пухнастику, оскільки в документах він значився як Штірліц.

"За паспортом його звуть Штірліц. Коли ми думали, яке ім'я йому підібрати для звичайного життя, ми вирішили, що справжнє ім'я Штірліца йому підійде. А саме Макс Отто фон Штірліц. Тому зараз він у нас Максік", - розповіла дівчина.

Вона разом із братом Дмитром виїхала з Херсона після окупації міста. Бабуся та дідусь навідріз відмовилися покидати будинок, разом із ними залишився і Макс. Наразі коту вже 7 років і він важить 10 кг.

Літних людей вмовляли рідні покинути будинок, але вони залишалися вдома навіть після підриву Каховської ГЕС.

Коли вода здійнялася високо, пенсіонерів вивезли рятувальники до місцевої лікарні. Знайти кота і забрати його із собою – не було можливості. Макс втік, а рятувальники працювали під обстрілами та дуже поспішали. Двері у квартиру залишили відчиненими.

"Макс злякався, втік, забився десь у темний кут, а час йшов на хвилини. Треба було їхати, тож йому насипали корми, залишили воду", - розповів Дмитро.

Для кота організували рятувальну операцію

Дмитро та Вікторія почали вигадувати різні варіанти, щоб врятувати Макса. Боялися, що він потрапить до рук чужих людей і повернути його буде дуже складно.

Вони дізналися, що у Херсоні волонтерить однокласник Дмитра та звернулися до нього за допомогою. А Андрій, коли побачив кота-велетня, одразу ж погодився.

Переляканого Макса, який кілька днів провів наодинці у затопленому будинку, евакуювали човном під обстрілами.

"400 метрів десь від нас упав снаряд, у воду", - розповіли волонтери.

Кіт благополучно дістався Києва

Наступного дня після порятунку кота доправили до Києва. Своїх господарів він впізнав відразу, хоч не бачив їх багато місяців. Діма та Віка сподіваються, що херсонські лікарі швидко поставлять на ноги бабусю та дідуся, і вони зможуть їх умовити перебратися у спокійніше місце.

Наразі 7-річний Макс вже в обіймах своїх господарів. Він поки приходить до тями після пережитого.

"Зараз дуже лякається гучних звуків, нових людей, йому потрібен час адаптуватись. Тому що він пережив навіть те, що люди не завжди можуть пережити", - каже Вікторія.

У нього попереду спа-процедури у грумінг-салоні та реабілітація після пережитого стресу.