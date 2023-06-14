Кот-гигант Макс из подтопленного Херсона стал звездой сети: что известно о пушистом звере

После подрыва Каховской ГЭС часть Херсона оказалась подтопленной, и спасатели сутками вывозили из опасных домов людей, а также животных. Одним из спасенных зверей оказался гигантский мейн-кун Макс. Видео с этим зверем облетело весь интернет, и кот быстро стал звездой.

Что известно о коте-гиганте Максе и его хозяевах - рассказали в сюжете ТСН.

Настоящее имя Штирлиц

Кот появился в жизни Виктории, когда ему было всего три месяца. Хозяйка долго думала, какое имя подобрать домашнему пушистику, так как в документах он значился как Штирлиц.

"По паспорту его зовут Штирлиц. Когда мы думали, какое имя ему подобрать для обычной жизни, мы решили, что подлинное имя Штирлица ему подойдет. А именно Макс Отто фон Штирлиц. Поэтому сейчас он у нас Максик", - рассказала девушка.

Она вместе с братом Дмитрием уехала из Херсона после оккупации города. Бабушка и дедушка наотрез отказались покидать дом, вместе с ними остался и Макс. Сейчас коту уже 7 лет и он весит 10 кг.

Пожилых людей уговаривали родные покинуть дом, но они оставались дома даже после подрыва Каховской ГЭС.

Когда вода поднялась высоко, пенсионеров вывезли спасатели в местную больницу. Найти кота и забрать его с собой - не было возможности. Макс убежал, а спасатели работали под обстрелами и очень торопились. Дверь в квартиру оставили открытой.

"Макс испугался, убежал, забился где-то в темный угол, а время шло на минуты. Надо было ехать, так что ему насыпали корма, оставили воду", - рассказал Дмитрий.

Для кота организовали спасательную операцию

Дмитрий и Виктория начали придумывать разные варианты, чтобы спасти Макса. Боялись, что он попадет в руки к чужим людям и вернуть его будет очень сложно.

Они узнали, что в Херсоне волонтерит одноклассник Дмитрия и обратились к нему за помощью. А Андрей, когда увидел кота-великана, сразу же согласился.

Перепуганного Макса, который несколько дней провел в одиночестве в затопленном доме, эвакуировали лодкой под обстрелами.

"400 метров где-то от нас упал снаряд, в воду", - рассказали волонтеры.

Кот благополучно добрался в Киев

На следующий день после спасения кота доставили в Киев. Своих хозяев он узнал сразу, хотя не видел их много месяцев. Дима и Вика надеются, что херсонские врачи быстро поставят на ноги бабушку и дедушку, и они смогут их уговорить перебраться в более спокойное место.

Сейчас 7-летний Макс уже в объятиях своих хозяев. Он пока приходит в себя после пережитого.

"Сейчас очень пугается громких звуков, новых людей, ему нужно время адаптироваться. Потому что он пережил даже то, что люди не всегда могут пережить", - говорит Виктория.

У него впереди спа-процедуры в груминг-салоне и реабилитация после пережитого стресса.