ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Так вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фото

Новость на русском →
Каховка, Понеділок 12 червня 2023 11:52
Так вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фото Фото: Так зараз виглядає Каховське водосховище (facebook.com/IosypenkoIgoroficill)
Автор: Людмила Жукова

Після підриву Каховської ГЕС окупантами 6 червня – на Херсонщині сталася найбільша техногенна катастрофа з часів Чорнобиля. З водосховища втекла майже вся вода, що спровокувало загибель всього живого, що було тут.

Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко показав на Facebook, як помирає природа цього краю.

Як зараз виглядає Каховське водосховище

На фото ви можете побачити, як росіяни своїм терактом убили все живе. На знімках, на які неможливо дивитися без сліз, видно залишки колишнього життя рослин і тварин.

Так вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фотоТак вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фотоТак вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фотоТак вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фотоТак вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фотоТак вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фотоТак вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фотоТак вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фотоТак вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фотоТак виглядає Каховське водосховище після підриву Каховської ГЕС (фото: facebook.com/IosypenkoIgoroficill)

Для довідки

Станом на 12 червня в Херсонській області за ніч рівень води в підтоплених населених пунктах після підриву РФ Каховської ГЕС знизився на 64 см. Загалом підтопленими залишаються 46 населених пунктів.

У Каховському водосховищі рівень води знизився на 7,73 метра.

Читайте також, як евакуюють людей із затопленого Херсона.

А ще розповідали про те, що люди на окупованій території Херсонської області опинились у пастці.

Читайте РБК-Україна в Google News
природа фото