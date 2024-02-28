Кім Кардашьян зачарувала стрункою талією у білосніжному корсеті (фото)

Кім Кардашьян любить демонструвати цікаві образи, які може повторити майже кожна жінка, оскільки вона є не лише блогеркою, а ще й власницею бренду одягу.

Про те, як Кардашьян носить корсет, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Кім Кардашьян показала, як носити білий корсет

Кім на нових фото приміряла корсет від Mugler та показала дуже тонку талію. 43-річна модельєрка, телезірка й бізнесвумен стала моделлю відомого модного дому. Ці кадри навіть трохи налякали прихильників, адже її талія здається неймовірно тонкою.

Кардашьян позує в кімнаті, яка обставлена меблями та витворами мистецтва в стилі культури минулих століть. Це створює особливу атмосферу, а також ідею, що боді було натхненне спідньою білизною, яку жінки XVIII століття носили під спідницями-кільцями, як це показано у фільмах.

Попри те, що її образ складається лише з одного боді, він виглядає доповненим та завершеним.

Кім Кардашьян показала струнку талію (фото: instagram.com/kimkardashian)

На обличчі зірки видніється мінімальний макіяж, а її волосся гладко зачесане і зібране в пучок, нігті покриті лаком нейтрального нюдового кольору.

Звісно, цей корсет буде складно поєднати з іншим одягом, проте сам по собі він ідеальний. Чудово підійде для фотосесії або святкового образу.

Тож, повторити такий або схожий образ, як у Кім Цілком можливо, тим паче, що бренд, який виробляє такий одяг вже відомий.

Дизайнер Тьєррі Мюглер, який створив цей білосніжний та цікавий корсет, відомий створенням елітних обтислих образів. Головний акцент модельєр полюбляє робити на талії, щоб ще більше підкреслити пишні стегна моделей.