Кім Кардашьян показала відвертий образ у ковбойському стилі (фото)

Кім Кардашьян звикла дивувати публіку своїми зухвалими та дуже цікавими образами. Але крайній лук у ковбойському стилі став по-особливому привабливим.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Кім Кардашьян показала стильний ковбойський образ

Кім Кардашьян має неймовірну кількість прихильників не лише через свою кар’єру моделі та телезірки, а ще й завдяки своєму бренду одягу. Жінка полюбляє поєднувати комфорт та стиль і варто визнати, що у неї це виходить.

Але стиль самої Кім досить часто відрізняється від її колекцій. Наприклад, у повсякденному житті Кардашьян полюбляє відверті образи, якими дивує фоловерів та близьких.

Наприклад, крайній образ модельєрки виглядає дуже відверто та цікаво, оскільки, по-перше, він у ковбойському стилі, а по-друге, має оригінальні деталі. Чого вартує лише топ, який зірка уміло поєднала зі штанами.

Кім Кардашьян у ковбойському образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пікантність цього луку у тому, що декольте жінки є досить відкритим і демонструє всі принади.

А ось на низ Кардашьян одягла коричневі джинси кльош, які підкреслюють талію та стегна, а ось внизу є доволі широкими.

Основною родзинкою образу Кім є капелюх у ковбойському стилі, який неймовірно поєднується разом з її кофтинкою на зав'язках на спині та джинсами. Також Образ доповнює маленька чорна сумочка та довге темне пальто.

Кім Кардашьян у ковбойському образі (фото: instagram.com/kimkardashian)