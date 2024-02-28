Ким Кардашьян очаровала стройной талией в белом корсете (фото)
Ким Кардашьян любит демонстрировать интересные образы, которые может повторить почти каждая женщина, поскольку она является не только блоггером, но и обладательницей бренда одежды.
О том, как Кардашьян носит корсет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.
Ким Кардашьян показала, как носить белый корсет
Ким на новых фото примерила корсет от Mugler и показала очень тонкую талию. 43-летняя модельер, телезвезда и бизнесвумен стала моделью известного модного дома. Эти кадры даже немного испугали поклонников, ведь ее талия кажется невероятно тонкой.
Кардашьян позирует в комнате, обставленной мебелью и произведениями искусства в стиле культуры прошлых веков. Это создает особую атмосферу, а также идею, что боди было вдохновлено нижним бельем, которое женщины XVIII века носили под юбками-кольцами, как это показано в фильмах.
Несмотря на то, что ее образ состоит из одного боди, он выглядит дополненным и завершенным.
Ким Кардашьян показала стройную талию (фото: instagram.com/kimkardashian)
На лице звезды виднеется минимальный макияж, а ее волосы гладко зачесаны и собраны в пучок, ногти покрыты лаком нейтрального безобразного цвета.
Конечно, этот корсет будет сложно сочетать с другой одеждой, однако сама по себе она идеальна. Прекрасно подойдет для фотосессии или праздничного образа.
Итак, повторить такой или похожий образ, как у Ким Вполне возможно, тем более, что бренд, который производит такую одежду уже известен.
Дизайнер Тьерри Мюглер, который создал этот белый и интересный корсет, известен созданием элитных обжилых образов. Главный акцент модельер любит делать на талии, чтобы еще больше подчеркнуть пышные бедра моделей.
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