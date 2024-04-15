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Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото)

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Не так давно Кім та Хлої Кардашьян нещодавно відправились у сімейну відпустку з дітьми і тепер одна з сестер демонструє, як відпочивають малюки.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Кім.

Як відпочивають діти Кім Кардашьян

З самого початку своєї відпустки Кім показувала, як відпочиває з сестрою та малюками. Спочатку це були звабливі пляжні фото в купальниках та в образах світських дам. Але згодом сестри Кардашьян почали показувати іншу сторону відпочинку. 

Оскільки крім ролі моделей, Хлої та Кім ще й мами, то вони демонструють, як відпочивають їхні діточки. Вони бавляться на пляжі та у воді, граються одне з одним і радіють можливості відвідати такі гарні острови.

На нових фотокартках видно, як Кім отримує задоволення від того, як проходить відпочинок з дітьми. Вона катається з ними на водних атракціонах, на човні з мотором та фотографує діточок окремо. 

Кім Кардашьян показала відпочинок своїх дітей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Варто сказати, що діти поводяться дуже мило, вони гуляють біля води, бігають на пляжі, обіймають одне одного та цілують. Це виглядає як сімейна ідилія, що дуже рідко можна помітити у родині, де багато дітей. 

Тож, судячи з родинних фотокарток, відпочинок у Кардашьян проходить чудово. Він різнообразний, веселий та спокійний водночас.

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