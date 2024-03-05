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Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом (фото)

Вівторок 05 березня 2024 14:05
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Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом (фото) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян показала нові фото у дуже цікавому та навіть дивакуватому образі, наче вона проходила кастинг на роль Малефісенти. Але причина в іншому.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим образом

Кардашьян виклала фотографії у дуже цікавому образі - вона одягнула чорну пишну сукню, ніби на бал, а також модельєрка приміряла головний убір, який виглядає так, ніби вона грає роль відьми. Він прикрашений пір’ям.

Цей образ Кім виглядає дуже містично та занурює в атмосферу Хелловіну, хоч він вже давно минув.

Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом (фото)Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом (фото)

Кім Кардашьян у містичному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Але жінка не просто так приміряла цей містичний образ, а через те, що вона стала однією з героїнь "Американської історії жахів". Цей серіал знають всі, оскільки він не припиняє знімання та тішить прихильників новими містичними історіями.

Тепер і Кардашьян додала до скарбнички своїх досягнень зйомки в популярному серіалі, прем'єра якого має відбутися вже 3 квітня цього року.

Раніше на сторінках серіалу "Американська історія жахів" з'явився постер із Кім, яка зіграла персонажа, на ім'я Шивон Волш у 12 сезоні під назвою "Delicate", а компанію на знімальному майданчику їй склали Емма Робертс і Кара Делевінь. До касту також приєдналися зірка "Спадкоємців" Аннабель Декстер-Джонс і дебютанка Мікаела Хае Родрігес.

Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом (фото)

Кім Кардашьян в "Американській історії жахів" (фото: instagram.com/ahsfx)

Раніше ми розповідали, що Кім Кардашьян показала, як носити чорну сукню з мережива.

Також читайте, як Кім Кардашьян зачарувала стрункою талією.

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