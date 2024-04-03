Кім Кардашьян показала спокусливий лук (фото)

Кім Кардашьян - відома американська модель, яка вміє комбінувати речі та отримувати цікаві та модні образи, крайній образ Кім є простим, але стильним.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль співачки.

Кім Кардашьян показала новий образ

Кім Кардашьян вже одягається зовсім по-літньому, оскільки на своїх нових фото жінка з’явилась у топі, що свідчить про чудову погоду.

Кім не часто одягає "складні" луки, оскільки вона з тих жінок, які прикрашають одяг собою. І це чиста правда, адже Кардашьян має таку фігуру, на якій гарно виглядає будь-який одяг.

Так, наприклад, цього разу жінка одягнула білий топ-футболку та чорні шкіряні брюки з цікавим дизайном знизу. Доповнила свій образ модельєрка чорною сумкою та взуттям з гострим носком. А ось волосся залишила розпущеним та рівним.

Кім Кардашьян у цікавому вбранні (фото: instagram.com/kimkardashian)

У цьому простому та стильному образі жінку сфотографували з різних ракурсів та сторін. зі сторони, спереду та ззаду. І варто сказати, що Кім під будь-яким кутом має чудовий вигляд. Також можна побачити її фотографії біля власної та нової машини.

Кардашьян дійсно вміє виглядати розкішно у простих речах, адже її набутий шарм та розкіш проявляється зовсім не в одязі, а у поведінці та манерах, які в ній присутні.

Кім Кардашьян у цікавому вбранні (фото: instagram.com/kimkardashian)