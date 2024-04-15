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Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Не так давно Ким и Хлои Кардашьян недавно отправились в семейный отпуск с детьми и теперь одна из сестер демонстрирует, как отдыхают дети.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Ким.

Как отдыхают дети Ким Кардашьян

С самого начала своего отпуска Ким показывала, как отдыхает с сестрой и малышами. Сначала это были откровенные пляжные фото в купальниках и образах светских дам. Но потом сестры Кардашьян начали показывать другую сторону отдыха.

Поскольку кроме роли моделей Хлои и Ким еще и мамы, то они демонстрируют, как отдыхают их детишки. Они играют на пляже и в воде, играют друг с другом и радуются возможности видеть такие красивые острова.

На новых фотографиях видно, как Ким получает удовольствие от того, как проходит отдых с детьми. Она катается с ними на водных аттракционах, на лодке с мотором и фотографирует детей отдельно.

Ким Кардашьян показала отдых своих детей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Следует сказать, что дети ведут себя очень мило, они гуляют у воды, бегают на пляже, обнимают друг друга и целуют. Это выглядит как семейная идиллия, которую очень редко можно заметить в семье, где много детей.

Итак, судя по семейным фотографиям, отдых у Кардашьян проходит прекрасно. Он разнообразен, весел и спокоен одновременно.

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Ким КардашьянЗвезды шоу-бизнесаОтдых детей