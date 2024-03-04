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Кім Кардашьян показала, як носити чорну сукню з мережива (фото, відео)

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян завжди є прикладом стилю та краси, оскільки вона любить демонструвати цікаві та часто відверті луки.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильників зірки.

Кім Кардашьян показала, як носити чорну сукню з мережива

Здається, вже весь світ звик до того, що Кім Кардашьян вміє приголомшити своїми образами весь світ, але з кожним новим виходом у світ, модельєрці вдається зачарувати прихильників більше й більше.

Та новий лук Кардашьян зміг перевершити всі очікування. Річ в тому, що зірка з’явилась на показі Balenciaga у довгій чорній сукні з мережива. 

Сукня дійсно виглядає розкішно, оскільки вона якісна та своєю формою підкреслює ідеальну фігуру Кім. Вона має цікаву горловину, що нагадує чокер, оскільки виконана не з мережива. І така ж сама тканина підкреслює тонку талію моделі. 

До речі, Кім любить робити акцент на своїй стрункій талії та стегнах, якими захоплені всі дизайнери, які співпрацюють з Кардашьян у якості моделі. 

Кім Кардашьян показала образ у мереживній сукні (фото: instagram.com/kimkdashy)

Свій мереживний образ жінка доповнила чорними туфлями човниками та маленькою чорною сумкою, які чудово гармонують з сукнею та не роблять образ сумним. 

Її зачіска була цього разу простою та стриманою - жінка зробила високий прямий хвіст, а також досить виразний макіяж у нюдових відтінках. Кім, як завжди, нафарбувала губи коричневою помадою, підвела вилиці та доволі яскраво нафарбувала очі й підвела брови та вії. 

Цілком образ Кардашьян вийшов дуже жіночним та привабливим, оскільки чорний колір - це завжди доречно та красиво.

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Кім КардашянМодні тренди