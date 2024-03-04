Ким Кардашьян показала, как носить черное платье из кружева (фото, видео)

Ким Кардашьян показала, как носить черное платье из кружева

Кажется, уже весь мир привык к тому, что Ким Кардашьян умеет ошеломить своими образами весь мир, но с каждым новым выходом в свет модельерке удается очаровать поклонников больше и больше.

Но новый лук Кардашьян сумел превзойти все ожидания. Дело в том, что звезда появилась на показе Balenciaga в длинном черном платье из кружева.

Платье действительно выглядит роскошно, поскольку оно качественное и своей формой подчеркивает идеальную фигуру Ким. Она имеет интересную горловину, напоминающую чокер, поскольку выполнена не из кружева. И такая же ткань подчеркивает тонкую талию модели.

Кстати, Ким любит делать акцент на своей стройной талии и бедрах, которыми увлечены все дизайнеры, сотрудничающие с Кардашьян в качестве модели.

Ким Кардашьян показала образ в кружевном платье (фото:instagram.com/kimkdashy)

Свой кружевной образ женщина дополнила черными туфлями лодочками и маленькой черной сумкой, которые прекрасно гармонируют с платьем и не делают образ грустным.

Ее прическа была на этот раз простой и сдержанной - женщина сделала высокий прямой хвост, а также довольно выразительный макияж в чудесных оттенках. Ким, как всегда, накрасила губы коричневой помадой, приподняла скулы и довольно ярко накрасила глаза и подняла брови и ресницы.

Вполне образ Кардашьян получился очень женственным и привлекательным, поскольку черный цвет - это всегда уместно и красиво.