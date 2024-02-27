Голлівудські зірки, які мають власні бренди
Голлівудські зірки не зупиняються та запускають власні beauty-бренди розширюючи свою сферу діяльності.
РБК-Україна (проект Styler) зробило підборку зірок, які мають власні бренди та залюбки ділиться нею з вами.
Кім Кардашьян
Всесвітньо відома модель та інфлюенсерка є власницею косметичного бренду SKKN BY KIM та бренду одягу Skims, який можна замовити й в Україну. У свою продукцію Кардашьян вкладає багато сил та ідей, саме тому вони є популярними в усьому світі.
Бренд косметики Кім Кардашьян (фото: instagram.com/skkn)
Бренд одягу Кім Кардашьян (фото: instagram.com/skims)
Біллі Айліш
Біллі Айліш за два останні роки випустила цілих три аромати у формі бюста різних кольорів та, звісно, ароматів. Ця колекція парфумів є особливою для Айліш та має популярність серед споживачів.
Парфуми від Біллі Айліш (фото: instagram.com/billieeilishfragrances)
Кайлі Дженнер
Кайлі має власний бренд косметики, який є одним з найвідоміших у Голлівуді та інших країнах. Особливу популярність мають блиски для губ.
Косметика Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliecosmetics)
Леді Гага
Парфуми від Леді Гаги вже не перший рік підкорюють світ та задовольняють бажання споживачів. А також співачка випускає декоративну косметику.
Косметика від Леді Гаги (фото: instagram.com/hauslabs)
Бейонсе
Бейонсе є власницею бренду Cécred, який вона запустила нещодавно. Цей бренд буде спеціалізуватися на догляді за волоссям.
Косметичний бренд Бейонсе (фото: instagram.com/cecred)
Ріанна
Fenty Beauty - бренд декоративної косметики, який запустила Ріанна. І він дивує споживачів своїм широким асортиментом. Fenty Beauty одразу ж запустили в продаж 40 відтінків тональної основи та навіть відтінки для людей з темною шкірою. А також Ріанна випускає парфуми.
Косметика від Ріанни (фото: instagram.com/fentybeauty)
Наомі Кемпбелл
Певно, всі колись мали справу з парфумами від Наомі Кемпбел, які завжди є досить солодкими та мають цікавий дизайн.
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Брітні Спірс
Ще одна любителька солодких парфумів наважилась на їхнє виробництво. Попри всю дивакуватість Спірс, її продукція є дуже якісною, а парфуми стійкими.
Парфуми від Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspearsfragrances)
Гаррі Стайлз
Гаррі випускає парфуми, ця новина колись здивувала весь Голлівуд, проте співак є іконою стилю і не вважає, що є гендерні заборони чи обмеження. Тому з його життєвою позицією та любов’ю до краси та моди - він почав створювати власні аромати.
Раніше ми розповідали про зірок, які восени 2023 презентували свої парфуми.
Також читайте, як Девід Бекхем представив власну лінійку парфумів.