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Кім Кардашьян показала звабливий образ (фото)

Вівторок 20 лютого 2024 19:17
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Кім Кардашьян показала звабливий образ (фото) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян - відома американська модель, яка завжди вміє влучно підібрати лук, оскільки вона є не лише телезіркою, а ще й модельєром.

Про крайній та дуже відвертий образ Кім Кардашьян, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кім Кардашьян показала звабливий образ

Голлівудська зірка та инфлюенсерка Кім Кардашьян вміє зачарувати фоловерів. І мова йде не лише про її красу, а ще й про стиль, адже він сильно відрізняється від того, який носять інші зірки.

Кардашьян полюбляє носити відверті речі, які дозволяють їй підкреслити фігуру та показати унікальність свого стилю. А оскільки телезірка є ще й власницею бренду одягу, для якого й сама часто стає моделлю - їй важливо підтримувати своє амплуа.

Модельєрка любить справляти враження й крайній образ Кім це демонструє. Річ в тому, що жінка вибрала дуже відвертий комплект у чорному кольорі, який складається з міні-спідниці та бюстгальтера.

Кім Кардашьян показала звабливий образ (фото)Кім Кардашьян показала звабливий образ (фото)

Кім Кардашьян показала новий лук (фото: instagram.com/kimkardashian)

Цей костюм демонструє струнку талію Кардашьян, а також зону декольте. Пікантності цьому луку додають високі чоботи-ботфорти на підборах. Вони роблять його більш відвертим та ексцентричним.

Але коли Кім одягає зверху накидку, то її образ починає грати новими фарбами та стає стриманішим й більш діловим.

Волосся Кім залишила майже рівним та розпущеним і злегка підкрутила кінцівки. А ось її макіяж доволі стриманий та зроблений з натуральних відтінків тіней, помади, рум'ян та тіней для повік.

Кім Кардашьян показала звабливий образ (фото)Кім Кардашьян показала звабливий образ (фото)

Кім Кардашьян показала новий лук (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми розповідали про те, що Кім Кардашьян показала відвертий образ у ковбойському стилі.

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