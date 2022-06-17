UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более килограмма твердого сыра в микроволновке: два ингредиента и немного времени

Коллаж РБК-Украина: как приготовить сыр в микроволновке
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, твердый сыр можно приготовить в микроволновке всего за несколько минут. Для этого понадобится всего два основных ингредиента и немного специй.

Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты на 1200 г твердого сыра:

  • творог (домашний) - 2400 г
  • яйцо - 2 шт.
  • соль - 2 ч. л.
  • сода - 2 ч. л.
  • масло - 2 ст. л.
  • специи по желанию

Пошаговое приготовление

Кладем творог в микроволновку нагреваться на 3 минуты. Достаем и перемешиваем. Отправляем снова в печь на 2-3 минуты. Перемешиваем. Так повторяем два-три раза. От творога должно отделиться много жидкости.

Процеживаем через сито, застеленное марлей. Возвращаем уже обезвоженный сыр в миску. Добавляем в массу соль, соду, яйца, растительное масло. Желательно перебить блендером.

На этом этапе можно добавить специи, зелень. Продолжаем подогревать и замешивать. Сыр должен расплавиться, стать однородным и тянущимся.

Готовую творожную массу выкладываем в пластиковые контейнеры, хорошо утрамбовываем. Когда сыр полностью остынет, его можно вынимать из формы, резать и наслаждаться вкусом.

Ранее мы писали, как приготовить сыр Моцарелла всего из двух ингредиентов.

Также сообщалось, как проверить качество твердого сыра в микроволновке.

Читайте РБК-Украина в Google News
сыррецепт