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Більше кілограма твердого сиру в мікрохвильовці: два інгредієнти і трохи часу

Колаж РБК-Україна: Як приготувати сир в мікрохвильовці
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, твердий сир можна приготувати в мікрохвильовці всього за кілька хвилин. Для цього знадобиться всього два основних інгредієнти й трохи спецій.

Рецептом поділилася відомий кулінарний блогер Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 1200 г твердого сиру:

  • сир кисломолочний (домашній) - 2400 г
  • яйце - 2 шт.
  • сіль - 2 ч. л.
  • сода - 2 ч. л.
  • олія - 2 ст. л.
  • спеції за бажанням

Покрокове приготування

Кладемо сир в мікрохвильовку нагріватися на 3 хвилини. Дістаємо й перемішуємо. Відправляємо знову в піч на 2-3 хвилини. Перемішуємо. Так повторюємо два - три рази. Від сиру має відділитися багато рідини.

Переціджуємо через сито, застелене марлею. Повертаємо вже зневоднений сир до миски. Додаємо в масу сіль, соду, яйця, олію. Бажано перебити блендером.

На цьому етапі можна додати спеції, зелень. Продовжуємо підігрівати і замішувати. Сир має розплавитися, стати однорідним і тягнучим.

Готову сирну масу викладаємо у пластикові контейнери, добре втрамбовуємо. Коли сир повністю охолоне, його можна виймати з форми, різати й насолоджуватися смаком.

Раніше ми писали, як приготувати сир Моцарелла всього з двох інгредієнтів.

Також повідомлялося, як перевірити якість твердого сиру в мікрохвильовці.

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